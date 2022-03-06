كاس دايفيس - المجموعة 1- تونس تنهزم امام البوسنة 1-3

انهزمت تونس امام البوسنة 1-3 في منافسات اليوم الثالث من الدور الاول للمجموعة الاولى ضمن كاس دافيس وذلك عقب خسارة مالك الجزيري صباح الاحد امام دامير دزهزمور (7-6 و3-6 و3-6) بنادي التنس بتونس.
واصبحت المقابلة الخامسة والاخيرة المقررة بين معز الشرقي وميرزا بازيتش شكلية.
وكانت البوسنة، تقدمت امس السبت على تونس 2-1 بفوزها في مباراة الزوجي (1-6 و6-4 و6-3) في منافسات اليوم الثاني.
وتالف الثنائي التونسي من مالك الجزيري ومعز الشرقي فيما تكون الثنائي البوسني من ميرزا بازيتش وتوميسلاف بركيتش.
وكان حوار اليوم الاول (الجمعة) انتهى بالتعادل (1-1) اثر هزيمة معز الشرقي امام دامير دزهومور وفوز مالك الجزيري على ميرزا بازيتش.
واصبحت المقابلة الخامسة والاخيرة المقررة بين معز الشرقي وميرزا بازيتش شكلية.
وكانت البوسنة، تقدمت امس السبت على تونس 2-1 بفوزها في مباراة الزوجي (1-6 و6-4 و6-3) في منافسات اليوم الثاني.
وتالف الثنائي التونسي من مالك الجزيري ومعز الشرقي فيما تكون الثنائي البوسني من ميرزا بازيتش وتوميسلاف بركيتش.
وكان حوار اليوم الاول (الجمعة) انتهى بالتعادل (1-1) اثر هزيمة معز الشرقي امام دامير دزهومور وفوز مالك الجزيري على ميرزا بازيتش.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242245