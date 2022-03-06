كاس دايفيس - المجموعة 1- تونس تنهزم امام البوسنة 1-3


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 15:16قراءة: 0 د, 30 ث
      
انهزمت تونس امام البوسنة 1-3 في منافسات اليوم الثالث من الدور الاول للمجموعة الاولى ضمن كاس دافيس وذلك عقب خسارة مالك الجزيري صباح الاحد امام دامير دزهزمور (7-6 و3-6 و3-6) بنادي التنس بتونس.

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واصبحت المقابلة الخامسة والاخيرة المقررة بين معز الشرقي وميرزا بازيتش شكلية.

وكانت البوسنة، تقدمت امس السبت على تونس 2-1 بفوزها في مباراة الزوجي (1-6 و6-4 و6-3) في منافسات اليوم الثاني.
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وتالف الثنائي التونسي من مالك الجزيري ومعز الشرقي فيما تكون الثنائي البوسني من ميرزا بازيتش وتوميسلاف بركيتش.

وكان حوار اليوم الاول (الجمعة) انتهى بالتعادل (1-1) اثر هزيمة معز الشرقي امام دامير دزهومور وفوز مالك الجزيري على ميرزا بازيتش.

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