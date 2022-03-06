المنستير: المجتمع المدني بقصر هلال ينظم ندوة علمية حول الأبعاد التاريخية لمؤتمر 2 مارس 1934

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تحت عنوان "الأبعاد التاريخية لحدث مؤتمر 2 مارس 1934"، احتضن معلم المسرح البلدي بمدينة قصر هلال بولاية المنستير، مساء أمس السبت، ندوة علمية نظمتها "جمعية قصر هلال 2050"، و"جمعية تونس للجميع"، و"جمعية حداثيو تونس بقصر هلال"، في نطاق إحياء الذكرى 88 لمؤتمر البعث 2 مارس 1934 بقصر هلال، وفق ما أفاد به "وات"، كاتب عام جمعية قصر هلال2050، عادل عامر.وأضاف عادل عامر أنّ ناشطي هذه الجمعيات يحتفلون منذ أربع سنوات الاحتفال بتاريخ 2 مارس 1934، ذكرى بعث الحزب الحر الدستوري (الجديد)، بتنظيم ندوات علمية نظرا لأنّهم يعتبرون أنّ هذا التاريخ لم يأخذ حظه علميا وتاريخيا، وظل منحصرا في الجانب السياسي والحزبي الضيق، في حين أنّه تاريخ لعموم التونسيين، ولابّد من التعاطي معه من الجانب العلمي.وأكد الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، عبد الحميد لرقش، أنّه من المهم أن يحيي فاعلو المجتمع المدني ذكرى مؤتمر البعث بقصر هلال للحزب الدستوري الحرّ وخاصة الشباب منهم، مبينا أن استرجاع الثقة في حاضر الوطن ومستقبله يمر عبر إعادة قراءة التاريخ والاقتناع بالمراحل التأسيسية، "فالدولة الوطنية قائمة وعلينا إصلاحها، وأفق البلاد التونسية هي الحركة الإصلاحية، والقطيعة مع الماضي هي الخطأ الكبير".وأبرز أهمية استعادة الوعي الوطني وترشيد الدولة وإعادة قيمة العمل وانضباط المواطن لواجبه قبل حقوقه، إذ أنّ الاحتجاج وحده لا يكفي لبناء المستقبل، لا سيما وأن البلاد في حاجة اليوم إلى الخروج من طور الشعارات والدخول إلى طور البناء العقلاني والترشيدي والعمل.من ناحيته، أوضح أستاذ التاريخ خالد الفلي، أنّ مؤتمر 2 مارس 1934 لم يمكن مؤتمرا حزبيا بالمعنى الضيق للكلمة، بل كانت له أبعاد حضارية، ذلك أن الخلفيات والمرجعيات كانت مختلفة داخل الحزب الحر الدستوري، إذ كان هناك تيار محافظ يتزعمه عبد العزيز الثعالبي، وتيار تحديثي يستمد جذوره من الحركة الإصلاحية التي تعود إلى القرن 19 ويتزعمه الحبيب بورقيبة، وبالتالي كان مؤتمرا لتصحيح المسار ومواصلة حركة إصلاحية تحديثية تعود إلى أواسط القرن 19.واعتبر أنّ من بين نتائج مؤتمر البعث تأسيس دولة مدنية تحديثية، وهو مكسب تحقق لتونس بفضل نضالات أجيال وأجيال، وأصبح اليوم، حسب قوله "مهددا، باعتبار أنّ مؤسسات الدورة بصدد التلاشي".