صابر خليفة يحتاج لراحة بين 3 و6 اشهر بعد ان اجرى عملية جراحية ( الكتور محسن الطرابلسي)

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قال الدكتور محسن الطرابلسي ان لاعب النادي الافريقي صابر خليفة خضع امس الى عملية استعجالية على مستوى الرجل مضيفا ان الاصابة تستوجب راحة بين 3 و6 اشهر.واكد الكتور الطرابلسي الذي اشرف على العملية الجراحية نجاح العملية.وكان صابر خليفة تعرض الى اصابة خطيرة خلال مباراة فريقه النادي الافريقي والنجم الساحلي في ملعب حمادي العقربي برادس والتي انتهت بالتعادل 1-1 .