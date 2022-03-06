صابر خليفة يحتاج لراحة بين 3 و6 اشهر بعد ان اجرى عملية جراحية ( الكتور محسن الطرابلسي)


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 09:34قراءة: 0 د, 18 ث
      
قال الدكتور محسن الطرابلسي ان لاعب النادي الافريقي صابر خليفة خضع امس الى عملية استعجالية على مستوى الرجل مضيفا ان الاصابة تستوجب راحة بين 3 و6 اشهر.
واكد الكتور الطرابلسي الذي اشرف على العملية الجراحية نجاح العملية.
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وكان صابر خليفة تعرض الى اصابة خطيرة خلال مباراة فريقه النادي الافريقي والنجم الساحلي في ملعب حمادي العقربي برادس والتي انتهت بالتعادل 1-1 .


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