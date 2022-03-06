متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 6 مارس


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 09:22قراءة: 0 د, 36 ث
      
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الكاف: حالة وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا، عن تسجيل حالة وفاة و 18 إصابة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج 93 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 04 مارس، اي بنسبة إيجابية قدرها 19 فاصل 35 بالمائة.
وسجل التحيين الجديد، استقرار كافة المؤشرات الوبائية، على غرار عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات والبالغ عددهم حاليا، 13 مصابا، منهم 03 بأقسام الانعاش والعلاج المكثف، مع تراجع عدد الحالات النشيطة خلال ال5 أيام الأخيرة إلى 56 حالة.
في المقابل، ارتفع إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 757 حالة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 25066 إصابة، منها 25010 حالة تعافي.

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