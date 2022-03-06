مع نزول جمرة التراب... ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ... مع امطار متفرقة بالشمال والوسط


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 09:22قراءة: 0 د, 32 ث
      
يتسم الطقس، الاحد، بارتفاع طفيف في درجات الحرارة تزامنا مع نزول جمرة التراب، استنادا للتقويم الفلاحي، حيث تبدأ فيها الأرض بالدفء تدريجيّا.

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وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال و الوسط و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 16 و 21 درجة بالجنوب مع ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات وأحيانا كثيفة.

ومن المنتظر نزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط و تكون مؤقتا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية.
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وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشرقي و تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمتموجا بالسواحل الشرقية



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نزول جمرة التراب
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