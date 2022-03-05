إمضاء اتفاقية شراكة بين الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مكتب ولاية عنابة

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امضى كل من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مكتب ولاية عنابة ، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة البينية بين الولايتين في مجالات الصناعة والخدمات .وافاد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس، عماد الباهي /وات/ ان توقيع هذه الاتفاقية جاء تتويجا لزيارة العمل التي يقوم بها وفد عن الكنفدرالية الجزائرية الى ولاية بن عروس للتعرف على فرص الاستثمار في المجال الاقتصادي والبحث في امكانيات عقد شراكات مع الصناعيين بالجهة .وأضاف الباهي أن الوفد الذي يضم رئيس الكنفدرالية بجهة عنابة ،نور الدين بوغانم وعددا من رؤساء الجامعات المهنية و أكثر من 35 رجل أعمال ، قاموا بزيارات ميدانية إلى عدد من المناطق الصناعية بالجهة كما التقوا عددا من رجال الأعمال التونسيين ، وتم تبادل الرؤى والأفكار حول السبل الكفيلة بإيجاد شراكة حقيقية في عدة مجالات، سيما بعد الإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين تونس والجزائر خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري إلى تونس والآفاق التي فتحتها لرجال الأعمال التونسيين للاستثمار بالجزائر والتشجيعات الخصوصية التي سيتم إفرادهم بها بمقتضى هذه الاتفاقيات .ومن بين المجالات التي يرغب رجال الأعمال الجزائريين في الاستثمار فيها وفق نفس المصدر مجال الصناعات الصحية والغذائية وصناعة مواد التنظيف ووسائل التعقيم .و تم على هامش الزيارة إحداث لجنة متابعة لتنسيق العمل بين الطرفين ومتابعة تفعيل بنود هذه الاتفاقية ومرافقة الصناعيين بين البلدين في مجالات الاستثمار، فضلا عن الشروع في إعداد خارطة طريق لتعميق الشراكة البينية في المجالات الواعدة للاستثمار.