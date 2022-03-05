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تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إحباط مخطط ارهابي لعنصر تكفيري نسائي، وفق بلاغ أصدرته اليوم السبت وزارة الداخلية.وأوضحت الوزارة أن المعنية بالأمر سبق لها أن قضّت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.وأضافت أن المضنون فيها كانت تخطط لاختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين مورطين في قضايا إرهابية، كما كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تعسى إلى صناعته.وأشارت الوزارة إلى أنه بختم الأبحاث وإحالة المعنية على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح تحقيق في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها.عدل