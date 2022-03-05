بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول

في ما يلي نتائج الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - نادي كرة اليد بقصور الساف 26 - 29
في قاعة مساكن
هلال مساكن - بعث بني خيار 22 - 25
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - أولمبيك سليمان 30 - 27
الترتيب ن ل
1 - نادي كرة اليد بجمال 8 3
2- بعث بني خيار 6 3
3- نادي كرة اليد بقصور الساف 4 3
4- مكارم المهدية 3 3
5- هلال مساكن 2 3
6- أولمبيك سليمان 1 3
في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - نادي كرة اليد بقصور الساف 26 - 29
في قاعة مساكن
هلال مساكن - بعث بني خيار 22 - 25
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - أولمبيك سليمان 30 - 27
الترتيب ن ل
1 - نادي كرة اليد بجمال 8 3
2- بعث بني خيار 6 3
3- نادي كرة اليد بقصور الساف 4 3
4- مكارم المهدية 3 3
5- هلال مساكن 2 3
6- أولمبيك سليمان 1 3
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