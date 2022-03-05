بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول

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في ما يلي نتائج الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:في قاعة رشاد خواجةمكارم المهدية - نادي كرة اليد بقصور الساف 26 - 29في قاعة مساكنهلال مساكن - بعث بني خيار 22 - 25في قاعة جمالنادي كرة اليد بجمال - أولمبيك سليمان 30 - 271 - نادي كرة اليد بجمال 8 32- بعث بني خيار 6 33- نادي كرة اليد بقصور الساف 4 34- مكارم المهدية 3 35- هلال مساكن 2 36- أولمبيك سليمان 1 3