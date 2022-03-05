حجز 8 أطنان من دقيق الفارينة المدعّم بمخبزة مغلقة بطبربة

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تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، بالتعاون مع أعوان الحرس الوطني والشرطة البلدية، اليوم السبت، من حجز 8 أطنان من دقيق الفارينة المدعم، بمخبزة مغلقة بأحد احياء معتمدية طبربة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة حمادي الزياني.وبيّن الزيّاني، في تصريح لـ"وات"، أنه في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الأساسية، وتكثيف الرقابة على مسالك توزيع وبيع المواد الاستهلاكية الحساسة، تم التفطّن الى تخزين كمية من الفارينة المدعمة بمخبزة مغلقة تم تسويغها لصاحب مخبزتين بنفس المعتمدية.وبتفتيش المكان، عثر الاعوان على الكمية المذكورة، وتولوا حجزها وتأمينها، على ان يتم ايداع قيمتها بخزينة الدولة في الايام القادمة، وتحرير محضر من أجل ارتكاب مخالفة الاخلال بتراتيب الدعم.وأكد، في سياق متّصل، ان مصالح المراقبة الاقتصادية بمنوبة بالتنسيق مع الجهات الامنية بالجهة، ماضية في اعمالها الرقابية المكثفة وخاصة في مجال المواد المدعمة واستعملاتها، وفي التصدي للممارسات غير القانونية فيها، والحد من التلاعب بقوت المواطن ومنع الاحتكار.