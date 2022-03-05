القصرين : حجز 2.5 طنّا من السداري المدعم تروّج بأربعة أضعاف سعرها القانوني

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حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالشراكة مع أعوان الحرس الوطني بمعتمدية ماجل بلعباس، اليوم السبت، 2،5 طن من مادة السداري المدعم كان صاحبها بصدد بيعها بقرابة اربعة اضعاف سعرها القانوني، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ (وات)،أنه تم رفع المحجوز وحفظه في إنتظار إعادة ضخه بالمسالك القانونية وبيعه للفلاحين وتأمين ثمنه بالخزينة العامة للدولة، مبرزا أن هذه العملية تمت في اطار التصدي لكل العمليات الإحتكارية والمضاربة وخاصة التلاعب بالأسعار في في المواد الحساسة.