أريانة: حجز 56 ألف علبة سجائر محليّة وأجنبية في منزل أحد محتكري التبغ

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أفضت عملية مشتركة للمصالح الأمنية والإدارة الجهوية للتجارة بأريانة إلى حجز أكثر من 56 ألف علبة سجائر تونسية وأجنبية معدة للاحتكار والمضاربة بالسوق السوداء وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 300 ألف دينار، إلى جانب مبلغ مالي هام في منزل أحد أكبر محتكري مادة التبغ الكائن بأريانة، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، مصدر أمني بالجهة.وأوضح المصدر ذاته لـ"وات" أنه تم ضبط المحجوز مخفيا بمخبأ تحت الأرض بالمنزل المذكور، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بأريانة أذنت بمواصلة الأبحاث العدلية من طرف فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة، كما تعهدت الإدارة الجهوية للتجارة بأريانة بالمحجوز وبإتمام الإجراءات القانونية في شأنه.