النادي الصفاقسي يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 29 افريل المقبل


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 18:32قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي، اليوم السبت، انه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2022-2024 يوم الجمعة 29 افريل المقبل.

...

واشارت الهيئة التسييرية الى انه سيقع تحديد مكان الجلسة وساعة انطلاقها في بلاغ لاحق.

ويذكر انه عقب استقالة منصف خماخم في شهر جانفي الماضي تم تنصيب هيئة تسييرية برئاسة منصف السلامي تتولى قيادة النادي في مرحلته الانتقالية لمدة اقصاها 3 اشهر.

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