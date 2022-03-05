باجة: تقديم رؤية جديدة للمهرجانات التونسية والإعلان عن تأسيس كنفدرالية المهرجانات الدولية

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تم اليوم السبت خلال الندوة الوطنية لتطوير التظاهرات الثقافية لجمعية مهرجان دقة الدولي التى انعقدت بتبرسق من ولاية باجة بحضور 14 مديرا للمهرجانات بكامل الجمهورية التونسية، الإعلان عن تأسيس كنفدرالية المهرجانات الدولية التونسية وعرض رؤية جديدة للمهرجانات بتونس انطلاقا من نتائج دراسة تم القيام بها فى الغرض.ويهدف تنظيم هذه الندوة أساسا الى التشبيك بين كل المتدخلين فى فعاليات المهرجات.وقد بين مختار بالعاتق مدير جمعية مهرجان دقة الدولي فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الكنفدرالية الخاصة برؤساء المهرجانات الدولية ستمكنهم من العمل معا لتجاوز الصعوبات بكل أصنافها وتكريس رؤية جديدة لعمل المهرجانات تجمع بين العمل السياحي والثقافي.وأكد أن المهرجانات مدعوة للتعويل على ذاتها والانفتاح على القطاع الخاص اعتبارا لصعوبات المالية العمومية، معتبرا أن الندوة الوطنية الاولي للمهرجان تؤسس لرؤية جديدة سينطلق مهرجان دقة فى تطبيقها بداية من الدورة القادمة عبرتظاهرة "تونس اوف دقة"، التى ستركز على ضمان اشعاع عالمي لدقة ولكامل المنطقة وعلى الترويج للموقع الاثري العالمي بدقة والتسويق للتراث المادي واللامادي للشمال الغربي ولتونس.وقال إنه سينطلق بداية من اليوم الترويج الرقمي لموقع دقة وتثمينه حتى تكون المهرجانات بوابة للترويج للتراث التونسي.وأبرز أن الندوة الوطنية الاولى لمهرجان دقة الدولي تهدف إلى إعطاء انطلاقة جديدة للمهرجانات بعد جائحة كورونا.وقال وليد المسعودى المندوب الجهوي للثقافة بباجة لوكالة تونس افريقيا للانباء من جهته، إن قيمة هذه الندوة تكمن فى أنها تنطلق من فكرة أن تنظيم وتسيير المهرجانات علم يجب أن تتمكن منه هيئات المهرجانات، مبرزا أن الرؤية التى قدمها المهرجان يمكن أن تكون نموذج لبقية المهرجانات خاصة أنها تقدم مقترحات حلول للاشكاليات التى تعانيها المهرجانات منذ عقود، فضلا عن نجاعتهافي دعم العمل المشترك بين قطاعات السياحة والثقافة والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني.وأضاف أن تأسيس الكنفدرالية من شأنه تقليص الاشكاليات المالية للمهرجانات.ومن جهته أفاد محمود داود مدير مهرجان صفاقس الدولي في تصريح لـ"وات"، أن الندوة شكلت فرصة للحوار حول مستقبل المهرجانات والاطلاع على نموذج جديد خاصة بعد سنتين من الانقطاع عن تنظيم التظاهرات الثقافية الكبري بسبب جائحة كورونا.فى حين اعتبر مهدي سيفاوى مدير مهرجان بنزرت الدولي، أن العمل فى اطار كنفدرالية سيخفف الأعباء المالية على المهرجانات، مؤكدا أن مدريري المهرجانات سيعملون مستقبلا على تقديم منتوج متكامل يروج للثقافة والسياحة على حد سواء.وقد تضمن برنامج الندوة التى ستتواصل فعالياتها على مدى يومي 5 و6 مارس الجاري، عرضا حول الوضع الراهن للمهرجانات التونسية وتشخيص داخلي وخارجي لمهرجان دقة الدولي وتقديم دراسة حول "تحديد الرؤية والمهمة وخارطة الطريق" لمهرجان دقة لسنتي 2022 و2023 وما بعدها، فضلا عن مداخلات حول التمويل والحشد للموارد المالية للمهرجانات التونسية وتنمية المشهد الموسيقي الناشئ والترويج له وزيارة موقع دقة الاثري.وتجدر الاشارة إلى أن جمعية مهرجان دقة قد تأسست سنة 2016، ويعد مهرجان دقة الدولي الذي بعث منذ عشرينات القرن الماضي من أعرق المهرجانات التونسية.