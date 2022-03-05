الكاف: برمجة متنوعة لمهرجان سيكا جاز الدولي بالكاف

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وقال الجبابلي أن فعاليات المهرجان هذه السنة ستقام بصفة شاملة بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف في موعده الأول من 15 إلى 20 مارس الجاري، ومن 03 إلى 11سبتمبر المقبل بالنسبة إلى دورة "جاز لايف فاكتوري"، وذلك لأسباب وصفها بالمادية البحتة، على حد قوله.وسينجز المهرجان كل العروض المبرمجة بالشراكة مع أول مهرجان وسوق مهنية لموسيقات إفريقيا والشرق الأوسط، يعتلي فيها عازف الإيقاع والمغني كريم زياد الركح ليقدم جازا مفعما بالطاقة تمزج بين الإيقاعات التقليدية لشمال إفريقيا مع أصوات الجاز.وفي حديثه عن علاقة المهرجان بوزارة السياحة أشار الجبابلي، أنه تم القطع نهائيا بين الطرفين نظرا لما وصفه بسوء تعامل وزراة السياحة مع إدارة المهرجان مما أدى إلى تخلد ديون كبيرة تقدر ب170 ألف دينار بذمة الدولة لفائدته، مبينا أن المهرجان سيعول على إمكانياته الذاتية هذه السنة، على حد تعبيره.- الثلاثاء 15 مارس ساعة 20 : عرض لمنصف جنود بروجكت- الاربعاء 16 مارس ساعة 20 : عرض لقيوم بيري ( فرنسا)- الخميس 17 مارس ساعة 20 : لقاء بين زياد ومهدي نسولي ( الجزائر و المغرب وفرنسا)- الجمعة 18 مارس ساعة 20 : عرض لبوني فيلدز ( الولايات المتحدة الأمريكية)- السبت 19 مارس ساعة 20 : عرض ووكو( وندر كولكتيف)- الاحد 20 مارس ساعة 19: عرض 24 عطر لمحمد علي كمون