سوسة: الاطاحة بعنصر متشدّد مصنف بالخطير وصادرة في شأنه عديد مناشير التفتيش من أجل الانتماء الى تنظيم إرهابي

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تمكّنت المصلحة الجهوية المختصة للأمن الوطني بسوسة، مساء اليوم السبت، من الإطاحة بعنصر متشدّد مصنف بالخطير وصادرة في شأنه عديد مناشير التفتيش من أجل الانتماء الى تنظيم ارهابي، إلى جانب حكم بالسجن لثلاث سنوات.وأوضح مصدر أمني لـ"وات" أنه تمت الإطاحة بالعنصر المتشدّد المذكور، وهو أصيل إحدى الولايات المجاورة وقاطن بمدينة سوسة، بعد نصب كمين محكم له سبقه عمل استخباراتي ومتابعة دقيقة، وقد تم تسليمه الى مركز الاستمرار بإقليم الامن الوطني بسوسة واستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.