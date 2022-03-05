قبلي: اجتماع عام بدار الاتحاد الجهوي للشغل لتحديد اشكال التحركات الاحتجاجية المقبلة لعملة شركة البستنة

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خصص الاجتماع العام لمنظوري شركة البيئة والغراسات والبستنة، الذي انتظم صباح اليوم السبت، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، للاتفاق حول جملة المطالب التي يرفعها عملة هذه الشركة والتحركات الاحتجاجية المزمع الشروع في تنفيذها في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب.واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لعملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، الهادي لحمر، لـ"وات"، انه في ظل التأخر الملموس في تسوية ملف الشركة خاصة من الناحية المادية التي تضمن لها الاستمرارية في العمل والايفاء بالتزاماتها تجاه العملة، فإنه قد تقرر التحاور مع العملة حول الاشكال النضالية التي سيتم تنفيذها للدفاع عن حقوقهم المشروعة.واضاف المصدر ذاته ان ابرز المطالب التي ينادي بها عملة شركة البستنة بقبلي تتلخص في تصنيف هذه الشركة، واصدار قانون اساسي خاص بهذا النوع من الشركات، علاوة على الزيادة في اجور العملة على غرار باقي الجهات.وابرز انه تم الاتفاق حول جملة من التحركات الاحتجاجية التي سيتم الشروع في تنفيذها قريبا للدفاع عن هذه المطالب، والتي تشمل تنفيذ احتجاجات يومية امام مقر الولاية، مع القيام بتحركات مماثلة امام المنشآت والشركات البترولية، علاوة على منع شاحنات نقل النفط من الوصول الى حقول الانتاج.كما اشار الهادي لحمر الى انه سيتم اصدار لائحة عن الاتحاد الجهوي للشغل حول جملة هذه المطالب وسلسلة التحركات الاحتجاجية التي سيتم تنفيذها للدفاع عنها.يذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، علي بوبكر كان قد اكد في تصريح سابق لـ"وات" أن المنظمة الشغيلة تأمل لو تمت تسوية ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي بشكل يضمن حقوق منظوريها من العملة خاصة وان هذه الشركة ذات بعد اجتماعي يوفر مواطن عمل للكثير من ذوي الوضعيات الهشة.واكد ان سياسة المماطلة والتسويف التي تم التعامل بها من قبل الطرف الحكومي في هذا الملف تهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، معتبرها ان الدفاع عن عملة هذه الشركة يمثل ام المعارك بالنسبة للاتحاد الجهوي للشغل، على حد تعبيره.يشار الى ان تفعيل قرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بقبلي يمثل احد اهم بنود اتفاق 26 اوت 2017 بين الطرفين الحكومي والمحتجين حينها امام المنشات البترولية بالجهة، ليتم منذ شهر افريل من السنة الماضية انتداب اول دفعة وتعد 600 عامل وعاملة، الا ان اجورهم الشهرية تعطلت عديد المرات جراء عدم ايفاء الاطراف المساهمة في راس مال هذه الشركة وخاصة منها الشركة التونسية للنقيب، والشركة الوطنية لتوزيع المحروقات، بتعهداتها المالية تجاه هذه الشركة.