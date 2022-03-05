جندوبة: انقطاع التيار الكهربائي عن مركز تصفية الدم بالمستشفى الجهوي واللجوء الى مستشفيات مجاورة

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تعرض قسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ليلة البارحة، إلى انقطاع للتيار الكهربائي بسبب عطب طال الشبكة الداخلية للكهرباء بذات المستشفى، استوجب في مرحلة أولى نقل الحالات المستعجلة إلى المستشفى الجهوي بطبرقة والى المستشفيات الجهوية بباجة والكاف وسليانة في مرحلة ثانية، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للصحة بجندوبة كوثر النهدي ل(وات)ورحج مصدر إداري بالمستشفى ان تكون إحدى الشركات المقاولة التي تعمل في إحدى المشاريع الأخرى الخاصة بالمستشفى، تسببت فى انقطاع الكهرباء.واكد والي الجهة علي المرموري من جهته وجود مساع لتجاوز المشكل خاصة بعد ان تم الاتفاق مع إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة على توفير حل وقتي في انتظار إصلاح العطب.ويستقبل قسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بجندوبة اكثر من 120 مريضا من بينهم اطفال ومسنون يخضعون بشكل دوري يتراوح بين حصتين وثلاث حصص في الاسبوع بعد تنقلهم من مناطق بعيدة.