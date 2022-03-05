صدور الأحكام بخصوص قضية أحداث بنقردان والنيابة العمومية تطعن في الحكم الصادر في هذه القضية وفي حق كل المتهمين


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 16:13قراءة: 1 د, 0 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية، أمس الجمعة، أحكامها في القضية المتعلقة بأحداث بنقردان والتي تُعرف ب"ملحمة بنقردان" وتشمل 96 متهما.

...

وجاء في بلاغ صادر اليوم السبت عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الأحكام الصادرة تتمثّل في:

/ عقوبة الإعدام ل 16 متهما.
..

/ السجن بقية العمر ل 15 متهما.
/ السجن مدة 30 سنة لمتهمين اثنين.
/ السجن مدة 27 سنة لمتهمين اثنين.
/ السجن مدة 24 سنة لسبعة متهمين.
/ السجن مدة 20 سنة لثلاثة متهمين.
/ أحكام بالسجن تتراوح بين 15 سنة و4 سنوات في حق باقي المتهمين المقضي في حقهم بالإدانة.
/ عدم سماع الدعوى في حق بعض المتهمين (لم يذكر البلاغ عددهم).

وقد تولّت النيابة العمومية "الطعن في الحكم الصادر في هذه القضية وفي حق جميع المتهمين"، وفق المصدر ذاته.

يُذكر أن مدينة بن قردان (ولاية مدنين) كانت تعرضت خلال الفترة من 2 إلى 10 مارس 2016، إلى هجوم مسلح من قبل مجموعات إرهابية كانت تحاول السيطرة على المدينة، غير أن المعركة الفاصلة بين الإرهابيين وقوات الأمن والجيش جرت يوم 7 مارس.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 36 إرهابيا، واستشهاد 12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين، فضلا عن إصابة 27 شخصا، بين أمنيين وعسكريين ومدنيين، وإيقاف عدد من المسلحين.

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