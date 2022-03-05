مجلس الوزراء يصادق على أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني "رائدات"


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 14:29قراءة: 0 د, 33 ث
      
صادق مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الخميس 3 مارس الجاري على مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي "رائدات

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وبحسب بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يهدف هذا الأمر الذي كانت قد تقدمت به، بالخصوص إلى حوكمة التصرف في البرنامج الوطني الجديد "رائدات" وتعزيز برامج وآليات التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية حيث سيسمح بإحداث 3000 من المشاريع النسائية باعتمادات تقدر ب 50 مليون دينار

وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنه سيتم الإعلان عن إطلاق البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" يوم الثلاثاء 08 مارس 2022 بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للمرأة.
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