صفاقس : افتتاح الدورة 22 "لأيام الكتاب والابداع"

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تحت شعار "تلك الأيام نداولها بيننا وبين الكتاب" انطلقت، أمس الجمعة، بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس، فعاليات الدورة 22 "لأيام الكتاب والإبداع " لتتواصل إلى غاية يوم 10 مارس الجاري، مفعمة بأنشطة إبداعية وفكرية متنوعة وذلك بتنظيم من كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس بالشراكة مع جامعة صفاقس.وقد خصصت الحلقة الاولى من تظاهرة "أيام الكتاب والابداع" للشروع في تقديم الاصدارات الجديدة التي يناهز عددها العشرين كتابا، تم إنتاج معظمها من قبل أساتذة كلية الآداب والعلوم الانسانية، وهي احدى المضامين الرئيسية في هذه التظاهرة، حيث تم تقديم ثلاثة كتب وهي "صفاقس المحروسة ... رحلة الذاكرة والتاريخ" للاستاذ المؤرخ ورئيس جامعة صفاقس، عبد الواحد المكني، وكتاب "في المواجهة التأويلية " للاستاذ وعميد كلية الآدب والعلوم الانسانية بصفاقس سابقا، محمد بن عياد، و"كتاب "صفاقس في عيون الآخرين ... نماذج من شهادات الرحالة الاوروبيين خلال القرن التاسع عشر" للاستاذ الحبيب الجموسي.وأوضح مؤلف كتاب "صفاقس المحروسة"، أستاذ التاريخ ورئيس جامعة صفاقس، عبد الواحد المكني، "انه قد تم اختيار، صفاقس المحروسة، عنوانا لمؤلفه وذلك في علاقة بسورها الشامخ الذي اختاره أيضا غلافا لاثره الادبي"، مشيرا إلى ان صفاقس كانت تاريخيا عرضة للغزوات على غرار عديد المناطق الأخرى بالجمهورية.من ناحية اخرى، أكد صاحب كتاب "صفاقس المحروسة" على ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي والمعالم الأثرية الحديثة في بلادنا باعتبارها جزء من موروثنا الثقافي وانجزت بجهد وأموال التونسيين زمن الاستعمار "، حسب رأيه.وأضاف قوله "أن حماية وحراسة صفاقس لم يكن بفضل سورها الذي ما زال يقف شامخا شاهدا على العصر فحسب، بل أيضا بفضل صمود أهاليها وأوليائها الصالحين وعلمائها بحسب ما تختزله الذاكرة الجماعية، سيما منهم "سيدي علي النوري" و"سيدي علي الكراي" ... وغيرهم، مشيرا إلى أن مدينة صفاقس من أكثر المدن التونسية التي تكررت بشأنها عبارة "المحروسة" في الوثائق الارشيفية منذ العهد الفاطمي، باعتبارها كانت عرضة للغزوات والهجمات، مما ساهم في فرادتها وميزة أسلوب عيش أهاليها وصمودها في وجه المستعمر.كما تطرق المؤرخ، عبد الواحد المكني، في مؤلفه "صفاقس المحروسة"، إلى مسالة الأوقاف في جهة صفاقس التي لعبت دورا كبيرا في حماية وحراسة الجهة والنشاط الاقتصادي والتجاري بالجهة الذي يعتمد أساسا على زيت الزيتون والمحراث الجموسي، إذ تجاوز صيته البلاد التونسية ليصل الى قسنطينة وصقلية، فضلا عن ثراء الحياة الثقافية والصحفية والرياضية والجمعياتية بالجهة.وفي حديثه عن كتابه "في المواجهة التاويلية"، أفاد صاحب هذا الاثر الادبي، الاستاذ محمد بن عياد، "أن التأويلية تشترط التوغل في المؤلفات الفلسفية باعتبار أن المواجهة التاويلية هي عملية خلق واستقصاء مستمرة لامكانية الوجود وآلية منهجية لمساءلة بعض المسلمات ومراجعتها"، موضحا قوله أن "معاودتنا لسلوكيات معينة يجب أن تكون فاعلة ومؤسسة لرمزية من الرموز من أجل حمايتنا من الجمود وفتح أذهاننا على مدارات ومسارات بحثية جديدة في عوالم القراءة والابداع."من جهته، ذكر مؤلف كتاب "صفاقس في عيون الآخرين ... نماذج من شهادات الرحالة الاوروبيين خلال القرن التاسع عشر"، الاستاذ الحبيب الجموسي، أن صورة مدينة صفاقس التي جمعها من خلال نماذج من شهادات الرحالة الاوروبيين خلال القرن 19 وعددها حوالي 38 نصا اشتغل عليها، "ان كل الرحالة الاوروبيين الذين مروا بمدينة صفاقس كانوا متاهلين للدخول اليها بفضل الصورة الايجالبة التي يحملونها على مدينة صفاقس مسبقا"، مشيرا الى ان صورة مدينة صفاقس وفق ما ذكره هؤلاء الرحالة الاوروبيين في شهاداتهم ارتكزت خلال تلك الفترة اي القرن 19، على ثلاثة أفكار رئيسية وهي أن مدينة صفاقس تعد من أجمل وأنظف المدن التونسية وأكثرها حيوية اقتصاديا، كما أن أهلها يتميزون بطيبتهم وكرمهم فضلا عن حديثهم عن شموخ وفرادة أسوارها التي تدل على ميزتها الدفاعية من حيث كونها اخر مدينة تونسية صمدت في مقاومة المستعمر.وخلص الاستاذ الجموسي، قوله ان هذه المونوغرافيا المتعلقة بمدينة صفاقس التي استخرجها من أدب الرحلة باعتباره احدى أجناس الكتابة وذلك من أجل التعرف على أنفسنا من خلال نظرة الاخرين لنا باعتبار أن نظرة الآخر لنا مرآة تعكس ذواتنا"، وفق تقديره.وسيتم خلال الأيام الموالية لتظاهرة "أيام الكتاب والابداع"، تقديم بقية الاصدارات الاخرى المبرمجة، منها "الانسنة العربية الحديثة" للاستاذ محمد الخراط، و"شابينغ بابليك ابينيون" للاستاذين محمد بورماش والصادق دمق، و"التضافر وقضايا مختلفة في الفنون البصرية" للاستاذ وسام عبد المولى، و"التجربة محرك التجديد البيداغوجي" للاستاذ رمزي التركي ، و"اليد في الادب" للاستاذتين روضة العلوش وسماح بن الاكحل، و"الابداع في الحفظ والترميم اختصاص حفظ الممتلكات الثقافي" و"انماط السند اليه في العربية مقاربة دلالية تركيبية" للاستاذعبد القادر بن فرج ، و"كتابات نسائية : الرهانات والتحديات" للاستاذة وفاء اللومي الناصري ... وغيرها.وذكر رئيس جامعة صفاقس ، عبد الواحد المكني، في تصريح إعلامي، خلال افتتاح تظاهرة "أيام الكتاب والابداع" في نسخته الثانية والعشرين، الى ان "الكتاب الورقي الذي يمر بأزمة وانتكاسة بسبب توسع قاعدة القراءة والكتابة الرقمية السريعة، شهد عودة لافتة زمن جائحة الكوفيد"، مشيرا الى ان "ايام الكتاب والابداع هذه التظاهرة العريقة في تاريخ كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس، موجهة اساسا الى المبدعين والمهتمين بمستقبل الثقافة في تونس حيث لا يمكن تغيير المجتمع والازمة التي تمر بها البلاد في مختلف المجالات، دون الثقافة والقراءة ومقارنة الحجة بالحجة".وخلص محدثنا الى القول "ان الكتاب الورقي يبقى علامة من علامات الحياة في الثقافة والتعليم وان صفاقس التي كانت عاصمة الجنوب تشهد اليوم تراجعا في إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" داعيا الى ضرورة عودة البريق الاول للحياة الطلابية ودور الثقافة والمكتبات حتى تستعيد مدينة صفاقس اشعاعها الثقافي المعهود.