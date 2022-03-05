الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعتزم قطع التيار الكهربائي غدا الأحد في عدد من المناطق بسوسة والمنستير وصفاقس وسيدي بوزيد


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 13:19قراءة: 0 د, 59 ث
      
ستقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز(أقاليم سوسة المدينة والمنستيروصفاقس المدينة وسيدي بوزيد) بقطع التيار الكهربائي، غدا الأحد 06 مارس 2022، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.

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وأوضحت الشركة، في بلاغ لها السبت، أن هذا الإجراء، يأتي في اطار برنامجها لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان الجودة
ويشمل انقطاع الكهرباء ،عدد من المناطق بولاية سوسة وهي بئر الشباك وطريق الزاوية والعوينات والحي الشعبي والمنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد والزاوية (طريق المنزل - الحريق) و القصيبة (حي السنيت).

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وفي ولاية المنستير بالم لينكس قرب ملعب القولف طريق سوسة والحي السكني والتجاري جنان الوسط و الحي السكني وراء نزل ليبرتي وزرمدين وبنبلة (شارع الحبيب بورقيبة ونهج جندوبة وطريق صفاقس وطريق الملعب البلدي و طريق راس المرج وكامل مدينة مصدور) .
كما ستشهد عدد من المناطق بولاية صفاقس قطع التيار الكهربائي وهي طريق تونس (زنقة الشيشمة و زنقة تقتق) وشارع تازركة ومنطقة الميناء القديم ونهج منجي بالي.
وكذلك بولاية سيدي بوزيد وهي قطرانة وفايض من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية و كامل معتمدية أولاد حفوز وسعيدة و الصداقية وأم العظام والبراقة والزعافرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية.
ولفتت الشركة، إلى أن عملية إرجاع التيار الكهربائي بالمناطق المعنية، ستتم بصفة تدريجية وحسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام .

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