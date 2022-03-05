رياض دغفوس: تراجع الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة ضد كورونا مرده الشعور بالإرتياح بعد تسجيل تحسن في الوضع الوبائي


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 12:58قراءة: 1 د, 19 ث
      
وات - أفاد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا رياض دغفوس اليوم السبت أن مستوى الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة ضد كورونا شهد بعض التراجع مقارنة مع الفترة الماضية

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ولفت رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الى هذا التراجع يعود بالخصوص الى شعور المواطنين بالارتياح بعد تحسن الوضع الوبائي

وذكر مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية أن تونس تقدمت بصفة مهمة في التطعيم ذلك أن نسبة من أتموا التلاقيح ممن تبلغ أو تفوق أعمارهم عن 65 سنة بلغت 86 بالمائة مشددا على ضرورة اتمام التلقيح لباقي الفئات العمرية في ظل توفر مخزون من جرعات التطعيم يلبي كل الاحتياجات
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وأكد أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تفضل أن يكون الانخراط في تلقي الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة بصفة طوعية معتبرا أن صلاحية جواز التلقيح لم يقع ربطها بتلقي الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة ضد كورونا خلافا لما قامت به بلدان أخرى

ولم يستبعد في هذا الصدد إمكانية أن يؤدي تطور الوضع الوبائي للبلاد الى التفكير في ضرورة إدراج الجواز للجرعة الثالثة لتعزيز المناعة ضد كورونا

ولفت من جهة أخرى إلى أن الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة وأشرف عليه وزير الصحة على مرابط يوم أمس تمحور حول تقييم الوضع الصحي بالبلاد وخلص الى تسجيل تحسن في مجمل المؤشرات مؤكدا عدم وجود نية لإتخاذ إجراءات جديدة بل الإبقاء على نفس الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا

وبخصوص الإجراءات الإحترازية المعتمدة في إطار تنظيم عمليات إجلاء الجالية التونسية من أوكرانيا فقد أكد عضو اللجنة على أنه يتم فرض نفس الإجراءات الوقائية للوافدين من الخارج مبرزا أن الوافدين الذين أتموا التلاقيح يعبرون آليا الى تونس فيما يطالب الذين لم يستكملوا التطعيم بتطبيق الحجر الذاتي لمدة 5 أيام.


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