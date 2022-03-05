"آفاق تونس" يدعو رئيس الجمهورية إلى "تحمّل مسؤولياته" بخصوص النقص في بعض المواد الأساسية"

. ..

. .

عبّر حزب آفاق تونس عن "قلقه» إزاء الأمن الغذائي للشعب التونسي خاصة مع النقص الواضح في عدد من المواد الأساسية وإرتفاع أسعارها والتأثيرات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على أسواق الحبوب والنفط.ودعا الحزب في بيان اليوم السبت رئيس الجمهورية إلى "تحمّل مسؤولياته" واتخاذ تدابير عاجلة وإستباقية لتأمين تزويد الأسواق بالمواد الأساسية ومشتقّات الحبوب.كما حذّر "آفاق تونس" من "التبعات الخطيرة" لما وصفه "توظيفا لمؤسسات الدولة في الدّعاية السياسية لمشروع البناء القاعدي" داعيا إلى إحترام مبدأ الحياد السياسي للإدارة.واستنكر "إستغلال الإمكانيات المالية والبشرية للمرافق العمومية و على رأسها مؤسسات الإعلام العمومي في الترويج القسري للإستشارة الإلكترونية" وفق ما ورد في نص البيان .