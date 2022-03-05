رئيسة بلدية قرمدة تنفي خبر السماح بتجميع النفايات المنزلية في مصب طريق الميناء وتؤكد تواصل غياب الحلول للوضع البيئي في المنطقة

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نفت رئيسة بلدية قرمدة آمنة بوعزيز كريشان ما تم تداوله منذ يوم أمس الجمعة من أخبار مفادها السماح للبلدية بتجميع النفايات المنزلية في المصب الوقتي بطريق الميناء الذي تضطر بلدية صفاقس تكيس النفايات فيه بطريقة عشوائية غير مراقبة بيئيا جرّاء تواصل أزمة النفايات في الجهة بعد غلق مصب القنّة بعقارب ورفض أهالي "ليماية" من معتمدية منزل شاكر مقترح المصب الوقتي الذي أقرّته السلط العمومية.وأكّدت رئيسة البلدية في تصريح ل(وات)، اليوم السبت، أن جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية صفاقس يوم الخميس الماضي، أوصت بتمكين بلدية قرمدة من رفع فضلات المنطقة إلى مصب طريق الميناء غير أن بلدية صفاقس رفضت المقترح بعد انعقاد جلسة في الغرض وقررت عدم السماح لأية بلدية أخرى بتجميع نفاياتها في هذا المصب بالنظر إلى محدودية الفضاء وعدم استجابته للشروط البيئية.وأوضحت رئيسة البلدية في هذا الصدد أن الولاية لم تتصل ببلدية قرمدة ولم توجه لها اية مراسلة في الغرض لا لحضور الجلسة ولا لإعلامها بمخرجاتها.ونبهّت بوعزيز من تواصل غياب الحلول وتفاقم الوضع البيئي المتأزّم في منطقة قرمدة التي تحولت إلى مصبات عشوائية منتشرة في كل الشوارع والأنهج والساحات وأمام المدارس والمعاهد والمنشآت الخاصة والعامة.وأضافت أنّه أمام هذه الوضعية التي تجد البلدية فيها نفسها غير قادرة على رفع الفضلات، "يضطر بعض المقاولين الخواص ويجتهدون في رفع بعض أكداس النفايات بنسب ضئيلة جدا" مقارنة مع الكميات الموجودة و"بطريقة شخصية وعشوائية" في حين يضطر المواطنون إلى حرق أكداس الفضلات للتخلص منها مما حول المنطقة إلى "بؤرة روائح كريهة خانقة تهدد الصحة العامة" بحسب تعبيرها.وكانت بلدية قرمدة وجّهت نهاية جانفي الفارط مكاتب رسمية إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيري الداخلية والبيئة طلبتهم فيها ب"إيجاد حلّ لمشكل تراكم الفضلات بالمنطقة البلدية" المتواصل للشهر السادس على التوالي.وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه الأربعاء الفارط برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج إن أزمة النفايات المتراكمة في ولاية صفاقس لا يمكن أن تتواصل" مضيفا "تونس دولة واحدة ونحترم كل المواطنين وحقوقهم في بيئة سليمة ولا يمكن أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه".في الأثناء تشير آخر الاخبار على الصعيد الجهوي الى أن لقاء جمع المسؤولين في صفاقس والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وعددا من المديرين الجهويين مع أهالي في منطقة "ليماية" الذين يرفضون بشكل قطي فتح المصب الجديد.يشار الى أن ولاية صفاقس لم توجه الدعوة لوسائل الإعلام لمواكبة هذه الزيارة وكذلك الشأن بالنسبة للجلسة المنعقدة حول نفس الموضوع الخميس الماضي بمقر الولاية على الرغم من أهمية الموضوع وصبغته المواطنية الحارقة.