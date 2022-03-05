متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 5 مارس

وات -

. ..

المهدية: العينات اليومية الايجابية دون 10 بالمائة مع تراجع طفيف في نسبة إشغال أسرة الانعاش

. .

باجة: تسجيل حالة وفاة و18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

نزلت النسبة اليومية للعينات الايجابية من فحوص فيروس كورونا المستجد، الجمعة بالمهدية، إلى 8 بالمائة مع تراجع نسبة إشغال أسرة الانعاش إلى حدود 70 بالمائة.وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ189 عينة، صدرت اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة و16 إصابة جديدة مقابل تعافي 123 مصاب بالفيروس.وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 7 بالمهدية و3 بالسواسي وإصابتين (02) بكل من الشابة والجم وإصابة واحدة بدائرتي شربان وقصور الساف.وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 35 ألفا و211 إصابة من بينها 33 ألفا و848 حالة شفاء و890 حالة وفاة و473 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 64 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 38 انتفعوا بالجرعة الأولى و8 بالجرعة الثانية وتلقى 18 مواطنا الجرعة الثالثة من التلقيح.ارتفع عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بباجة الى 734 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، امس الجمعة، لرجل من معتمدية نفزة عمره 82 سنة.كما كشفت التحاليل الفيروسية وجود 18 اصابة جديدة بعدوى الفيروس من جملة 112 عينة بنسبة تحاليل ايجابية فاقت ال20 بالمائة، حسب تقرير للادارة الجهوية للصحية تحصلت عليه "وات".وتتوزع الاصابات الجديدة على معتمديات باجة (14 اصابة) ومجاز الباب (5 اصابات) وتستور (02 اصابات) ونفزة(2 اصابات) ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 25783 اصابة من جملة 66799 تحليلا تم اجراؤها .وقد لوحظ انخفاض فى نسبة التحاليل الايجابية فى حدود اكثر من 20 بالمائة مقارنة ب38 بالمائة قبل قرابة الشهر، وسجل انخفاض فى عدد الاصابات لكل 100 الف ساكن التى وصلت الى 132 لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية وارفعها بمدينة باجة التى سجلت اكثر من 150 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل 100 الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي فى حين بقيت كل معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى امس ذات مستوى انذار "مرتفع جدا" للاصابة بفيروس "كورونا" بوجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن.