منوبة :حجز اكثر من 16 طنا من السميد والفارينة والمواد الغذائية في مستودع عشوائي بدوار هيشر

تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية ب في اطار عمل رقابي مشترك مع وحدات الحرس الوطني بدوار هيشر عشية اليوم الجمعة ، من حجز اكثر من 16 طنا من السميد والفارينة المدعمة ومواد غذائية متنوعة بمستودع عشوائي بدوار هيشر ، وفق تقرير الادارة الجهوية للتجارة.
وبين نفس التقرير ، انه في اطار تكثيف الأعمال الرقابة، ومقاومة أساليب الاحتكار والمضاربة، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وبشفافية المعاملات التجارية، ضبط الاعوان في المستودع العشوائي اكثر من 02 طن من السميد المدعم ، و600 كلغ من الفارينة المدعمة ، واكثر من 04 اطنان من الكسكسي واكثر 04 اطنان من "المقرونة" فضلا عن كميات متنوعة من المواد الغذائية .
وقد تم تحرير مخالفة ضد صاحبها من اجل ارتكاب مخالفة زيادة قانونية في الاسعار باخفاء بضاعة، و تامين جميع المحجوز الذي تطلب نقله مجهودات كبيرة، في انتظار اعادة توزيعه ، وتأمين قيمته بخزينة الدولة في الايام القليلة القادمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
وبين نفس التقرير ، انه في اطار تكثيف الأعمال الرقابة، ومقاومة أساليب الاحتكار والمضاربة، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وبشفافية المعاملات التجارية، ضبط الاعوان في المستودع العشوائي اكثر من 02 طن من السميد المدعم ، و600 كلغ من الفارينة المدعمة ، واكثر من 04 اطنان من الكسكسي واكثر 04 اطنان من "المقرونة" فضلا عن كميات متنوعة من المواد الغذائية .
وقد تم تحرير مخالفة ضد صاحبها من اجل ارتكاب مخالفة زيادة قانونية في الاسعار باخفاء بضاعة، و تامين جميع المحجوز الذي تطلب نقله مجهودات كبيرة، في انتظار اعادة توزيعه ، وتأمين قيمته بخزينة الدولة في الايام القليلة القادمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
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