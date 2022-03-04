منوبة :حجز اكثر من 16 طنا من السميد والفارينة والمواد الغذائية في مستودع عشوائي بدوار هيشر

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تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية ب في اطار عمل رقابي مشترك مع وحدات الحرس الوطني بدوار هيشر عشية اليوم الجمعة ، من حجز اكثر من 16 طنا من السميد والفارينة المدعمة ومواد غذائية متنوعة بمستودع عشوائي بدوار هيشر ، وفق تقرير الادارة الجهوية للتجارة.وبين نفس التقرير ، انه في اطار تكثيف الأعمال الرقابة، ومقاومة أساليب الاحتكار والمضاربة، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وبشفافية المعاملات التجارية، ضبط الاعوان في المستودع العشوائي اكثر من 02 طن من السميد المدعم ، و600 كلغ من الفارينة المدعمة ، واكثر من 04 اطنان من الكسكسي واكثر 04 اطنان من "المقرونة" فضلا عن كميات متنوعة من المواد الغذائية .وقد تم تحرير مخالفة ضد صاحبها من اجل ارتكاب مخالفة زيادة قانونية في الاسعار باخفاء بضاعة، و تامين جميع المحجوز الذي تطلب نقله مجهودات كبيرة، في انتظار اعادة توزيعه ، وتأمين قيمته بخزينة الدولة في الايام القليلة القادمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.