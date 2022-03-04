وزارة الصحة تتقدم بطلب لمنظّمة الصحة العالمية لمنح تونس شهادة تثبت خلّوها من فيروس شلل الأطفال

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أعلنت وزارة الصحة في بيان لها مساء اليوم الجمعة عن تقدم وزير الصحة علي مرابط بطلب لمنظّمة الصحة العالمية قصد منح تونس بطاقة إشهاد تثبت خلّوها من فيروس شلل الأطفال.وجاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة مساء اليوم بمقر وزارة الصحة مجموعة من خبراء منظمة الصحّة العالمية في مجال استئصال شلل الأطفال بحضور اطارات ومسؤولي الهياكل المعنيّة بالوزارة.وعبر خبراء منظمة الصحة العالمية عن إعجابهم بالتجربة التونسية في مجال القضاء على شلل الأطفال، وفق بيان الوزارة.كما قدموا عرضا حول مخرجات الزيارة التي قاموا بها لمختلف الهياكل المعنية بهذا المجال خلال الفترة المتراوحة بين 2 و4 مارس الجاري كما قدموا بعض التوصيات بشأن تعزيز الترصد لهذا الفيروس.وتؤكد منظمة الصحة العالمية في تقاريرها أن شلل الأطفال لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية على المستوى الدولي.وانخرطت تونس في استراتجيات ترمي للقضاء على بعض الأمراض المستهدفة مثل شلل الأطفال والكزاز الوليدي والحصبة.ساهم البرنامج الوطني للتلقيح الذي انطلق أواخر السبعينات في التقليص من الأمراض وفي نسبة وفيات الأطفال.وبحسب معطيات وزارة الصحة حققت تونس نسب تغطية مرتفعة بكل التلاقيح الضادة لتلك الأمراض فاقت 95 بالمائة من الأطفال قبل بلوغهم سن الدراسة.