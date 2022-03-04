الاتحاد العام التونسي للطلبة يستحوذ على 37 بالمائة من المقاعد المخصصة للطلبة في المجالس العلمية

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استحوذ الطلبة المستقلون على 27 بالمائة من المقاعد المخصصة للطلبة في المجلس العلمية حسب ما أفرزت عنه النتائج الاولية لانتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية للمؤسسات الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2021-2022.وفاز الاتحاد العام التونسي للطلبة ب 194 مقعدا (37 بالمائة) مقابل 191 مقعدا (36 بالمائة) للاتحاد العام لطلبة تونس من بين 527 مقعدا مخصصة للطلبة في المجالس العلمية، حسب بلاغ اصدرته مساء اليوم الجمعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وثمّنت الوزارة، في ذات البلاغ، تحلي الطلبة بروح المسؤولية وحسن سير الانتخابات التي جرت على مستوى الاحترام والشفافية والتنافس النزيه ويعود ذلك الى تكاتف جهود كل مكونات الاسرة الجامعية من مسيرين واداريين وعملة.