جمال الدين السبع: "نسية الاكتظاظ بالسجن المدني بالمهدية تجاوزت 200 بالمائة

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أفاد جمال الدين السبع رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بالمهدية، الجمعة في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء ، بأن نسبة الاكتظاظ بالسجن المدني بالمهدية بلغ 200 بالمائة.ولاحظ السبع، في ذات السياق، أن عدد الموقوفين ناهز 31 بالمائة من جملة المقيمين بالسجن وهو ما أعتبره "وضعا مترديا لحقوق الإنسان بالجهة".وبين المتحدث أن السجناء الحاملين للإعاقات "لا تتوفر لهم أبسط المقومات التي تحفظ كرامتهم وتسهل إقامتهم رغم ما يفرضه القانون من ضرورة تقديم امتيازات لهذه الفئة".وقال السبع أن الاعتداءات على القصر لازالت تحدث ومنها واقعة سجلت الأسبوع المنقضي تمثلت في اعتداء رجل أمن على قاصر على مستوى الرأس وفق قوله.ولفت من ناحية اخرى إلى ان الوضع السيء لحقوق المرأة عامة وحقوق المطلقات بصفة خاصة بما أنهن لا يتمكن من التمتع بجرايتهن في الوقت المحدد وهو ما يؤثر سلبا على معيشتها اليومية رفقة أطفالها.وأكد السبع على أن "الإدارات العمومية غيرت منهجية معاملاتها مع وسائل الإعلام وباتت تحرص على عدم التواصل معها واتبعت نهج الانغلاق على مستوى المعلومة".وأضاف المتحدث أن "نهج التضييقات أصبح يشمل، علاوة على ما تقدم، العقوبات الإدارية والتأديبية وآخرها ما حدث لعونين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية".وقال، في هذا الإطار، أن "العونين أحيلا على مجلس التأديب مع الايقاف عن العمل فقط لأنهما نبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى خروقات وتجاوزات إدارية".