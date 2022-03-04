القصرين : هلاك إمرأة أصيلة منطقة الهراهرة دهسا بجرار فلاحي بسبب معركة بين عائلتين

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لقيت ، اليوم الجمعة ، إمرأة في العقد السادس من عمرها أصيلة منطقة الهراهرة في سبيطلة من ولاية القصرين ، حتفها نتيجة عملية دهس بجرار فلاحي بعد معركة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض تم خلالها تبادل العنف .وقد خلفت الحادثة حالة من الإحتقان في صفوف الأهالي مما إستوجب تدخل الوحدات الأمنية بالمنطقة لفض المعركة والسيطرة على الوضع وفق ما أفاد به (وات) عدد من شهود العيان بالمنطقة.وعلى خلفية هذه الحادثة أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالإحتفاظ بأحد الأشخاص على ذمة القضية وفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات وفاة الهالكة وفق ما ذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين ، رياض النويوي في تصريح إعلامي اليوم .يشار الى أن المرأة المتوفية تم تحويلها في البداية الى المستشفى المحلي بسبيطلة ومنه إلى المستشفى الجهوي بالقصرين أين لفظت انفاسها الاخيرة .