صفاقس: الاذن بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من الاشخاص من بينهم أعوان صحة وأمنيين في قضية وفاة الشاب "عبد السلام زيان" (محامي)

وات -

. ..

. .

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، بعد فترة من البحث والتحقيق على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية، بفتح بحث تحقيقي أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد3 بذات المحكمة، ضد مجموعة من الاشخاص متهمين في قضية وفاة الشاب، عبد السلام زيان، يوم 3 مارس 2021 بالسجن المدني بصفاقس، بسبب عدم تمكينه من جرعات الانسولين اللازمة، وفق ما ذكره محامي الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي ، نعمان مزيد.وأضاف ذات المصدر، اليوم الجمعة، في تصريح لـ(وات)، أن الأشخاص المتهمين في قضية وفاة الهالك، عبد السلام زيان، والذي يتراوح عددهم بين 5 و6 أشخاص، هم أعوان في الصحة العمومية وأعوان أمن، مشيرا الى ان الأبحاث في هذه القضية، انطلقت مجددا بعد تعطل دام سنة كاملة.يذكر ان رئيسة لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب، عبد السلام زيان، بمجلس نواب الشعب المعطلة اشغاله، رباب لطيف، كانت افادت في تصريح لـ(وات)، خلال زيارة ميدانية ادتها الى مدينة صفاقس، في 5 جويلية الماضي، بأنه "من المنتظر ان يصدر التقرير النهائي للجنة التحقيق بالبرلمان حول ملابسات هذه القضية قبل العطلة البرلمانية لعرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه".وأوضحت، "ان هذه الزيارة الميدانية للجنة التحقيق بالبرلمان في قضية وفاة عبد االسلام زيان، تتنزل في اطار استكمال مهام اللجنة حول ملف قضية الحال واعداد تقريرها النهائي، حيث ستتم زيارة المركز، حيث تم ايقاف عبد السلام زيان، والسجن المدني بصفاقس، والمستشفى حيث تم ايوؤه والسماع الى افراد عائلته، وذلك من أجل معاينة ظروف ايقافه وسجنه ومعالجته قبل وفاته، واعداد تقرير نهائي متكامل حول حيثيات القضية".وأعربت، حداد، عن املها في ان "تكون التوصيات التي ستنبثق عن لجنة التحقيق في ملابسات قضية وفاة الشاب عبد السلام زيان، نقطة ضوء للاصلاح التشريعي واصلاح المنظومة الامنية والسجنية والقضائية بشكل عام سيما وان آخر تقرير طبي في ملف قضية وفاة عبد السلام زيان اثبت ان سبب الوفاة كانت ناجمة عن نقص كبير في جرعات في مادة الانسولين"، حسب قولها.وذكرت ان اللجنة التحقيقية في البرلمان حول ملابسات وفاة، عبد السلام زيان، كانت قد استمعت لعديد الاطراف على مستوى وزارة العدل والادارة العامة للسجون والاصلاح وعديد الاطراف الطبية، ابرزها رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، الى جانب شهود من عائلة الشاب المتوفى.