المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بخطة عاجلة للاحاطة بالمهاجرين غير النظاميين

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طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بإقرار خطة عاجلة للاحطة بالمهاجرين غير النظاميين والقادمين من افريقيا جنوب الصحراء.واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة،أن المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء يتعرضون الى انتهاكات مؤسساتية من طرف الدولة تتسم بالتمييز وتتوفر على منظومة قانونية غير ادماجية (قانون الاقامة والشغل وجوازات السفر).وأضاف أن تونس قد تخلت عن تعهداتها الدولية الموقعة عليها في الغرض وأوكلت مهامها الى المنظمات الاممية، فضلا عن اقصاء هذه الفئة من السياسات العمومية وحق التعليم والصحة.وتحدث، في ذات السياق، عن انتهاكات مجتمعية تطالهم بسبب ممارسات الوصم والتمييز والاستغلال الاقتصادي والجنسي مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات الجريمة والاتجار بالاشخاص.وتطرق الى هشاشة الاطفال المهاجرين غير نظاميين التي أضحت تونس عاجزة عن ضمان حقوقهم الاساسية خاصة التعليم لعدم قدرتهم على الولوج الى التعليم العمومي الذي يرتكز على اللغة العربية ولايراعي الخصوصية والفوارق.ودعا، بعد تشخيص الصعوبات، الى سن خطة عاجلة بالتعاون مع المجتمع المدني للتعامل مع تدفق المهاجرين وتقديم الخدمات الانسانية.وطالب بالتصدي للانتهاكات التي تطالهم، فضلا عن اطلاق مبادرة لتسوية وضعيتهم اما على المدى المتوسط فقد دعا الى تحيين الاطار القانوني ومراجعة مسارات التعاون مع الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالتصدي لكل انواع الهجرة غير نظامية.