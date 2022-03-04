دورة تونس الدولية للجيدو: "فرصة لتشريك عناصر شابة واكتشاف مستقبل نخبة الجيدو التونسي (المدير الفني للجامعة)

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أكد عبد الرزاق التركي المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو ان دورة تونس الدولية التي ستقام يومي 12 و13 مارس الجاري بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس ستكون فرصة مناسبة لاكتشاف مستقبل نخبة الجيدو التونسي من خلال تشريك عدد هام من العناصر الشابة من صنفي الاصاغر الاواسط في صنفي الذكور والاناث علاوة على كونها محطة اعدادية متميزة لمجموعة من الرهانات القادمة.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة أن "الجامعة ستعمل من خلال خططها الاستراتيجية على إعطاء الفرصة لعدد من الأسماء الشابة للمشاركة في دورة تونس الدولية خاصة في صنف الكبريات". وقال في هذا السياق "نسعى لتجديد منتخب السيدات بعناصر واعدة مرفوقة بلاعبات محنكات على غرار نهال شيخ روحه ونهال الأندلسي ومريم البجاوي واميمة البديوي اللواتي يمثلن العمود الفقري للمنتخب وستعهد لهن مهمة مساعدة اللاعبات الشابات".كما اشار الى ان "منتخب الذكور سيعرف بدوره تشبيبا بمناسبة هذه الدورة من خلال دعوة عناصر من الاواسط والاصاغر مثل الثنائي كريم الغربي وريان الماجري".وبخصوص التحضيرات لدورة تونس الدولية، افاد عبد الرزاق التركي أن "الاستعدادات الخاصة بمنتخب الذكور انطلقت بداية شهر فيفري المنقضي بتربص بفرنسا لمدة اسبوع بمشاركة 6 عناصر متبوعا بتربص ثان بالعراق من 20 فيفري الى 5 مارس شهد ايضا مشاركة اللاعبة نهال شيخ روحه".واوضح المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو ان "المحطة التحضيرية الاخيرة للمنتخب ستنطلق يوم السبت بتونس وتتواصل إلى حين موعد انطلاق دورة تونس الدولية التي ستكون متبوعة بالنسبة لمنتخب الاكابر بمشاركة هامة اخرى في دورة الجزائر الدولية".وافاد أن "المشاركة في دورتي تونس والجزائر سيمكنان الاطار الفني من الوقوف على جاهزية العناصر الوطنية قبل الموعد الحاسم وهو بطولة امم افريقيا المبرمجة بالجزائر خلال شهر ماي القادم والتي ستكون الانطلاقة الحقيقية في سباق جمع النقاط من اجل حجز مكان في أولمبياد باريس 2024 فضلا عن التحضير الجاد لدورة العاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة وهران الجزائرية من 25 جوان إلى 2 جويلية 2022".