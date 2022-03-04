اعطاء شارة انطلاق اعداد المخطط التنموي للفترة 2025-2030 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية و الهجرة و التونسيين بالخارج

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تم، اليوم الجمعة، اعطاء شارة انطلاق اعداد المخطط التنموي للفترة 2025-2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية و الهجرة و التونسيين بالخارج، وذلك من أجل وضع استراتيجية متطورة لقطاع الشؤون الاجتماعية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، حسب ما بيّنه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.ولفت الزاهي، خلال اعطائه اشارة انطلاق المخطط بمقر الوزارة، الى أن المخطط يهدف الى تكريس مبادئ حقوق الإنسان و المساواة بين الجنسين و بين الجهات و بين الفئات و تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستديمة لأفق سنة 2030 ، حسب بلاغ للوزارة.و أكد ، بالمناسبة، أن هذا المخطط يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس و الذي ازدادت صعوبته مع الأزمة الصحية و انتشار جائحة كوفيد 19 و التي أفرزت انعكاسات اقتصادية و اجتماعية أثرت سلبا على الوضع الراهن للبلاد، مبينا أهمية إيجاد حلول توافقية مناسبة بين كل الأطراف و على جميع المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة منه.وأعلن عن انطلاق الوزارة في وضع برنامج إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المرحلة و ذلك في إطار مقاربة تشاركية تنبع من أهل الاختصاص و خاصة من خلال مخرجات "الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي.وأكد ان الوزارة شرعت في تشخيص واقع اعتماد الرقمنة في مختلف مصالحها بهدف وضع خارطة طريق للتحول الرقمي للقطاع و رقمنة الخدمات الاجتماعية و ذلك في إطار تحديث الإدارة التونسية، مذكرا أن قطاع تفقد الشغل قطع خطوة هامة في هذا المجال من خلال المنصة الرقمية التي أنجزها القطاع لمتابعة الوضع الاجتماعي و كذلك اعداد "مدونة لتشريع الشغل".وللاشارة فان اللقاء حضره رئيس الديوان و رؤساء الهيئات بالوزارة و عدد من إطارات الوزارة و ممثلين عن وزارات المالية و الاقتصاد و التخطيط.