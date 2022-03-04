تونس تصنف ضمن قائمة الوجهات السياحية الخمس الأكثر مبيعا  بوكالات الأسفار الفرنسية في جانفي 2022


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 16:52قراءة: 1 د, 5 ث
      
وات - صنفت تونس في قائمة الوجهات السياحية الخمس، الأكثر مبيعا بوكالات الأسفار الفرنسية في جانفي 2022، وفقا لمقياس "أوركسترا" للمجلة الفرنسية المتخصصة، " إيكو توريستيك".

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وتحتل تونس المرتبة الخامسة بعد فرنسا (المرتبة الأولى) وإسبانيا (الثانية) واليونان (الثالثة) وجمهورية الدومينيكان (المرتبة الرابعة)
يذكر أن وزير السياحة، محمد معز بلحسين، بدأ في إجراء سلسلة لقاءات مع الفاعلين العالميين في قطاع السياحة والرحلات للتباحث حول السبل الكفيلة باستعادة برمجة نشاط الرحلات السياحية نحو الوجهة التونسية خلال الموسم القادم.

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وكانت وزارة الصحة قد قررت ، في 25 ففيفري 2022 ، التخفيف التدريجي ، اعتبارا من 26 فيفري 2022 ،في القيود الصحية المفروضة على الوافدين إلى تونس في إطار مكافحة فيروس كفيد-19 وتحيين البروتوكولات الصحية في تونس في مختلف القطاعات، بالنظر إلى التحسن في المؤشرات الوبائية المرتبطة بوباء كوفيد 19.
وتم في هذا الخصوص، تحيين البورتوكول الصحي المتعلق بالسياحة ، من ذلك الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100بالمائة بالنسبة إلى الفضاءات المفتوحة بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية.
والترفيع في طاقة استيعاب إلى 75 بالمائة بالنسبة إلى الفضاءات المغلقة مع ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح وإجبارية ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات المذكورة.
كما تقرر، الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100بالمائة بالنسبة إلى النقل السياحي.وبداية من 1 أفريل 2022، الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100 بالمائة بالنسبة إلى الفضاءات المغلقة، مع تشديد مراقبة الاستظهار بجواز التلقيح لدخول المؤسسات والمنشآت السياحية وإجبارية ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات المذكورة.


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