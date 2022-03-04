وزير الصحة يؤكد على ضرورة استهداف الفئات غير المستكلمة للتلقيح ضد كوفيد19 وتعزيز منظومة التلقيح

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أكد وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الجمعة، على ضرورة تعزيز منظومة التلقيح ضد كوفيد19 واستهداف الفئات التي لم تستكمل جرعات التلقيح، وذلك خلال أشغال الاجتماع الدوري لمتابعة تطورات الوضع الوبائي المنعقد الجمعة بمقر الوزارة.وشدّد الوزير، حسب بلاغ للوزارة، على مراجعة البروتوكولات الصحية والنصوص المتعلقة بفيروس كوفيد-19 ومزيد المتابعة والرصد على مستوى المعابر الحدودية.وكشفت الوزارة في بلاغها عن مدى تحسن المؤشرات الوبائية و تراجع متواصل في نسبة الحالات المكتشفة ونسبة الإقامة في المستشفيات ونسبة الوفيات.وتم التأكيد على أن وضعية تونس تعتبر أفضل مقارنة بالبلدان الأخرى بفضل نجاعة منظومة التقصي والمتابعة لحالات كوفيد-19، كما أوصى الحضور بدرس عمل الأقسام الإستشفائية المخصصة للكوفيد19 وأقلمتها مع تطورات الحالة الوبائية.