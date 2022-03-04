خلية الأزمة بوزارة الخارجية تضع رقمين أخضرين على ذمة الجالية التونسية بأوكرانيا

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دعت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الجمعة، كل أبناء الجالية التونسية بأوكرانيا الراغبين في العودة إلى تونس، والذين لم يتسن التواصل معهم بسبب بعض الاوضاع الميدانية، الى الاتصال بخلية الأزمة بالوزارة عبر الرقمين التاليين (21680109070 + / 21680109080 +) ، وذلك في إطار مواصلة الجهود لاستكمال عمليات إجلائهم.وكانت الوزارة دعت في بلاغ لها أمس الخميس، كل التونسيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية، الى الاتصال بسفارتي تونس بالعاصمة الرومانية بوخارست والعاصمة البولونية فرصوفيا لتأكيد بياناتهم، وذلك لاتمام عملية الإجلاء المقبلة في أقرب الآجال.وأكدت أن خلية الأزمة، تواصل عملها على مدار الساعة، بالتنسيق مع سفارات تونس في كل من العاصمة الروسية موسكو ورومانيا وفرصوفيا، وكذلك مع المتطوعين التونسيين لتحيين المعطيات ومتابعة وضع الجالية، واتمام الاستعدادات لتنظيم رحلات الاجلاء المقبلة، بعد التأكد من العدد الجملي للتونسيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية.وكانت انطلقلت فجر الثلاثاء الفارط (1 مارس) عملية إجلاء أول مجموعة من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا، في إطار الجسر الجوي الذي أذن به رئيس الجمهورية لتأمين عودتهم، والذي سيتواصل على مدار الأيام القادمة.