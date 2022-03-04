المنستير: إحباط عملية هجرة غير نظامية نحو سواحل إيطاليا وإنقاذ 9 شبان أصيلي زرمدين من الغرق

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أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، أمس الخميس، عملية هجرة غير نظامية من سواحل مدينة المنستير في اتجاه السواحل إيطاليا، وأنقذت 9 أشخاص أصيلي مدينة زرمدين (ولاية المنستير) جميعهم من الشباب تتراوح أعمارهم بين 16 و28 سنة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، الكاتب العام للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية، عثمان بسباس.وأوضح بسباس، في تصريح لـ(وات)، أنّ هذه المجموعة من الأشخاص كانت على متن زورق مطاطي لا يتجاوز طوله 4 أمتار وغير مؤهل للإبحار في اتجاه السواحل إيطاليا، لافتا الى أن تدخل الحرس البحري أنقذهم من غرق محتم، نظرا لرداءة الأحوال الجوية وعدم صلاحية المعدات المستعملة.وأفاد ذات المصدر، بأنه تم حجز الزورق، إلى جانب 6 حاويات بنزين ومحرك بحري معدّة جميعها لعملية الهجرة غير النظامية.وقد وقع إدخال هذه المجموعة من الأشخاص إلى ميناء مارينا بالمنستير، وإحالتهم على فرقة الارشاد البحري بالجهة، التي تعهدت بالبحث في الموضوع، وإتمام الإجراءات القانونية، حسب ما بينه المصدر الأمني.