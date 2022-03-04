إيقاف خمسة أشخاص وحجز حوالي 600 ألف دينار خلال حملة أمنية لمكافحة الرهان الرياضي العشوائي (الداخلية)


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 14:27قراءة: 0 د, 28 ث
      
قامت فرق تابعة للحرس الوطني، في بداية الأسبوع الحالي، بإيقاف خمسة أشخاص وحجز مبلغ مالي قدره 581 ألف دينار، في حملة أمنية على محلات رهان رياضي بولايات تونس الكبرى والقيروان وسليانة، "مخالفة للصيغ المسموح بها قانونا"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الخميس في بلاغ.

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وأضافت أن الفرق المركزية التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث والإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني حجزت، أيضا، ستة صكوك بنكية بقيمة 12830 دينارا و4 سيارات بقيمة 380 ألف دينار و345 غ من المصوغ (335غ منها من المعدن الأصفر).

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ومواصلة الأبحاث.
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