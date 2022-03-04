مستقبل سليمان يطلب اجراء مباراته مغ النادي الافريقي دون حضور الجمهور


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 14:45قراءة: 0 د, 27 ث
      
افادت هيئة مستقبل سليمان انها طلبت من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لكرة القدم اجراء مباراة مستقبل سليمان والنادي الافريقي المقررة يوم 9 مارس الجاري في اطار الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى دون حضور الجمهور .واوصحت انها طالبت باجراء المباراة في ملعب رادس اوحمام الانف لكن مطلبها قوبل بالرفض
وبينت الهيئة انه بسبب طاقة استيعاب ملعب سليمان المحدودة والتي تم ضبطها ب300 متفرجا ونظرا لاهية المباراة فان الملعب لا يمكن استيعاب الجماهير الراغبة في الحضور طلبت من جماهير الفريقين تفهم موقف الهيئة باجراء المباراة دون حضور الجمهور

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