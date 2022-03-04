تنظيم تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي يومي 13 و14 مارس 2022 بالقاهرة

ينظم مركز النهوض بالصادرات تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي بالقاهرة (العاصمة المصرية) وذلك يومي 13 و14 مارس 2022 وذلك بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة والغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون والمركز الفني للتعبئة والتغليف
وتهدف هذه التظاهرة إلى مزيد التعريف بزيت الزيتون التونسي ودعم صادرات هذا المنتوج نحو السوق المصرية
ويشمل البرنامج تنظيم لقاءات مهنية مباشرة وزيارات ميدانية لكبار موردي زيت الزيتون في مصر
ويمكن للشركات التونسية المختصة في انتاج وتصدير زيت الزيتون والراغبة في المشاركة في هذه البعثة تعمير وإرسال
استمارة المشاركة عبر البريد الالكتروني : fbechikh@tunisiaexport
وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 8 مارس 2022
وتهدف هذه التظاهرة إلى مزيد التعريف بزيت الزيتون التونسي ودعم صادرات هذا المنتوج نحو السوق المصرية
ويشمل البرنامج تنظيم لقاءات مهنية مباشرة وزيارات ميدانية لكبار موردي زيت الزيتون في مصر
ويمكن للشركات التونسية المختصة في انتاج وتصدير زيت الزيتون والراغبة في المشاركة في هذه البعثة تعمير وإرسال
استمارة المشاركة عبر البريد الالكتروني : fbechikh@tunisiaexport
وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 8 مارس 2022
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