تنظيم تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي يومي 13 و14 مارس 2022 بالقاهرة

. ..

. .

ينظم مركز النهوض بالصادرات تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي بالقاهرة (العاصمة المصرية) وذلك يومي 13 و14 مارس 2022 وذلك بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة والغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون والمركز الفني للتعبئة والتغليفوتهدف هذه التظاهرة إلى مزيد التعريف بزيت الزيتون التونسي ودعم صادرات هذا المنتوج نحو السوق المصريةويشمل البرنامج تنظيم لقاءات مهنية مباشرة وزيارات ميدانية لكبار موردي زيت الزيتون في مصرويمكن للشركات التونسية المختصة في انتاج وتصدير زيت الزيتون والراغبة في المشاركة في هذه البعثة تعمير وإرسالاستمارة المشاركة عبر البريد الالكتروني : fbechikh@tunisiaexportوذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 8 مارس 2022