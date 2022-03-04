تنظيم تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي يومي 13 و14 مارس 2022 بالقاهرة


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 14:32قراءة: 0 د, 29 ث
      
ينظم مركز النهوض بالصادرات تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي بالقاهرة (العاصمة المصرية) وذلك يومي 13 و14 مارس 2022 وذلك بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة والغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون والمركز الفني للتعبئة والتغليف
وتهدف هذه التظاهرة إلى مزيد التعريف بزيت الزيتون التونسي ودعم صادرات هذا المنتوج نحو السوق المصرية
...

ويشمل البرنامج تنظيم لقاءات مهنية مباشرة وزيارات ميدانية لكبار موردي زيت الزيتون في مصر
ويمكن للشركات التونسية المختصة في انتاج وتصدير زيت الزيتون والراغبة في المشاركة في هذه البعثة تعمير وإرسال
استمارة المشاركة عبر البريد الالكتروني : fbechikh@tunisiaexport
..

وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 8 مارس 2022





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