بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار سام بشركة فسفاط قفصة من أجل شبهة تدليس عقود


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 11:29قراءة: 0 د, 28 ث
      
وات - أصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بقفصة، أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار سام بشركة فسفاط قفصة، من أجل شبهة فساد تتعلق بتدليس عقود تزود آآليات ثقيلة بقيمة 12 مليون دينار، مبرمة بين شركة فسفاط قفصة من جهة وبين إحدى الشركات الأجنبية من جهة أخرى، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة.

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وأوضح حليم عبادة في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، أنه تم توجيه الاتهام للاطار السامي المذكور وهو مهندس بشركة فسفاط قفصة ولمسؤول آخر اجنبي يعمل بشركة أجنبية والذي أبقي في حالة سراح مع اتخاذ تدبير تحجير السفر عليه.

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