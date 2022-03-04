متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 4 مارس

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

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رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، حالتي وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد صدور نتائج 41 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 2 مارس الحاري أي بنسبة إيجابية قدرها 14.63 بالمائة.ويظهر التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" تراجعا كبيرا للوباء في الجهة لاسيما بالنسبة للحالات النشيطة التي انخفضت خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى 54 حالة، وذلك بالتوازي مع تراجع عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات الى 12 مصابا منهم 3 فقط يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 756 وفاة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي إلى 25 ألفا و37 مصابا تعافى منهم 24 ألفا و983 شخصاً.ورغم هذا التحسن الكبير للوضع الصحي في الجهة، فإن الإدارة الجهوية للصحة بالكاف تؤكد باستمرار على ضرورة مواصلة احترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه، والقيام بعمليات التلقيح بكل انواعها وخاصة منها جرعات تعزيز المناعة لفائدة المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن حفاظا على سلامة الجميع.