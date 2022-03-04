وكالة "ستاندارد آند بورز" تخفض التصنيف الائتماني لروسيا


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 06:12قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - خفضت وكالة "ستاندارد آند بورز" درجة التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأمد لروسيا بالعملة الأجنبية والوطنية إلى درجة -CCC مع نظرة مستقبلية سلبية.

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وقبل ذلك كانت درجة التصنيف بالعملة الأجنبية عند مستوى +BB، وبالعملة الوطنية عند -BBB.

وأشارت الوكالة إلى أن العقوبات الغربية قلصت حجم احتياطيات العملة المتاحة لروسيا بالنصف تقريبا، بما في ذلك الودائع بالعملة الأجنبية والأوراق المالية المسجلة بالولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، مما أضعف السيولة مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
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وتوقعت الوكالة أن الإجراءات الروسية للرقابة على حركة الأموال ستؤدي إلى حظر تحويل الأموال عبر الحدود، بما فيها المدفوعات لسداد الديون سواء للقطاع الخاص والعام.

ورجحت أن ذلك سيحد من إمكانيات حاملي السندات بالعملة الوطنية والأجنبية من غير المقيمين للحصول على المدفوعات المستحقة والفوائد في الوقت المناسب.

وقبل ذلك خفضت كذلك وكالتا "فيتش" و"موديز" درجة التصنيف الائتماني لروسيا.

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