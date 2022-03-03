حركة النهضة تعبر عن "قلقها الشديد" إزاء ضبابية الوضع المالي في تونس


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 21:18قراءة: 0 د, 51 ث
      
اعربت حركة النهضة في بيان اصدره اليوم الخميس مكتبها التنفيذي عن "قلقها الشديد" إزاء ضبابية الوضع المالي بالبلاد وتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب ما قالت انه "تعطل لعجلة الاقتصاد والاستثمار و الزيادات في الأسعار وفقدان المواد الأساسية بشكل مستمر".
ودعت الحركة في بيانها السلطة إلى "مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي وتوضيح سياساتها في معالجته" دون البحث عن "شماعة لتعليق فشلها في إدارة الدولة وحماية الأمن الغذائي للمواطنين"،وفق نص البيان.
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من جهة اخرى شجبت الحركة ايقاف العميد الأسبق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني امس بعد ان اصدر احد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية بطاقة ايداع بالسجن في حقه على خلفية قيامه بمهامه كمحام في الدفاع عن القيادي بالحركة نور الدين البحيري ،الموضوع قيد الاقامة الجبرية.
واعتبرت النهضة ما حدث للكيلاني "سابقة خطيرة" في ما وصفنه" يسلسلة الانتهاكات الجسيمة للدستور والحرّيات وحرمة مهنة المحاماة".
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من جهة اخرى استنكرت النهضة الإصرار على مواصلة وضع البحيري في الاقامة الجبرية واصفة ذلك " بالحجز القسري خارج ما يوفره القانون من ضمانات ومحملة السلطة مسؤولية أي خطر على صحته بعد بلوغ إضرابه عن الطعام يومه "الثالث والستين".

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