سامي القفصي مدربا جديدا للنادي البنزرتي خلفا لسفيان الحيدوسي

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تعاقد النادي البنزرتي اليوم الخميس مع المدرب سامي القفصي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا لسفيان الحيدوسي حسب ما اكده مصدر من الهيئة التسييرية للجمعية.واوضح المصدر ذاته انه تم الاتفاق على انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب سفيان الحيدوسي بالتراضي بين الطرفين مشيرا الى ان المدرب سامي القفصي سيشرع في مهامه على راس الاطار الفني للفريق انطلاقا من حصة تمارين يوم الجمعة.يذكر ان الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي كانت قد اعلنت في وقت سابق اليوم انه تم فض الاشكال نهائيا مع اللاعب المالي بوبكر تراوري وخلاص المبلغ المالي المقدر ب 110 الف دينار والتخلص نهائيا من شبح خصم النقاط المسلط على النادي.وتجدر الاشارة الى ان النادي البنزرتي يمر بازمة نتائج في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعدما انقاد الى الخسارة في مبارياته الثلاث الاخيرة ضمن المجموعة الاولى ما جعله يتراجع الى المركز السادس برصيد 10 نقاط على بعد 5 نقاط من نادي حمام الانف متذيل الترتيب ونقطة واحدة من نجم المتلوي صاحب المركز السابع.وينزل صاحب المركز الاخير مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية في حين يخوض صاحبا المركزين السادس والسابع دورة باراج مع صاحبي المركزين السادس والسابع من المجموعة الثانية لتفادي النزول.وتتاهل الفرق الثلاثة الاولى من المجموعتين الاولى والثانية الى مرحلة التتويج للمنافسة على اللقب بينما تخوض الاندية التي تتحصل على المركزين الرابع والخامس في كل مجموعة دورة ترتيبية.