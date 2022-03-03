توزر: نقابة المستشفى الجهوي تؤكد وجود نقص ب 80 من الادوية ووصول مديونية المستشفى الى 12 مليون دينار

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نفذت النقابة الأساسية لأعوان المستشفى الجهوي الهادي جاب الله بتوزر اليوم الخميس وقفة احتجاجية واجتماعا اخباريا بأعوان القطاع على خلفية وضعية هذه المؤسسة الاستشفائية وتدني خدماتها بسبب نقص الادوية والمستلزمات وارتفاع المديونية وفق يونس الناجي كاتب عام النقابة الأساسية.ولوحت النقابة الأساسية بتنفيذ اضراب عن العمل خلال الأيام القليلة القادمة بعد اصدار لائحة اضراب وقع ارسالها الى جميع الأطراف المسؤولة عن قطاع الصحة جهويا ومركزيا وفق ذات المصدر.وأشار الى أن الطرف الاجتماعي طالب منذ نحو شهر بعقد جلسة عمل مع إدارة المستشفى الجهوي إلا أن الأخيرة لم تستجد وذلك لطرح النقاط المتعلقة بوضعية المستشفى والمطالبة بحلول لذلك بحسب تأكيد ذات المصدر موضحا أن من بين المواضيع ذات الأهمية غياب المستلزمات الطبية وخاصة ما يعيشه المستشفى منذ فترة من نقص في الادوية قدر بنحو 80 بالمائة من حاجياته من الادوية التي كان يقع توفيرها سابقا.ودعا المصدر النقابي الى توفير مستلزمات ضرورية لتواصل اسداء الخدمات الصحية للمواطنين تفاديا للمشاحنات التي قد تحدث مع المرضى أو ذويهم.وأكد في ما يتعلق بديون المستشفى الجهوي بتوزر بأنها تتراوح بين 12 و13 مليون دينار وهو ما سبب بحسب تأكيده عزوف المزودين عن توفير جميع المستلزمات الضرورية كالمواد الغذائية والمعدات ومواد أخرى ولاحظ أن أطباء الاختصاص في المستشفى يستغلون المعدات والتجهيزات الطبية المتوفرة لحسابهم الخاص عبر عيادات بمقابل في مؤسسة عمومية.