"الهايكا" تسلط خطية مالية بـ50 ألف دينار على قناة "تونسنا" وتقرر ايقاف برنامج "الإثنين الرياضي" في نسختيه بصفة نهائية

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قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2022، تسليط خطية مالية على القناة الخاصة "تونسنا" قدرها 50 ألف دينار باعتبارها في حالة "عدم امتثال".وأوضحت "الهايكا" في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن القناة لم تلتزم بتنفيذ قرار الهيئة الصادر بتاريخ 3 فيفري 2022 ، والمتمثل في إيقاف برنامج "الإثنين الرياضي" بصفة نهائية، والالتفاف عليه من خلال مواصلة بث نفس المضمون مع تغيير اسم البرنامج إلى "ديما سبور".وأضافت أن مجلس الهيئة قرر إيقاف برنامج "الإثنين الرياضي" الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة "تونسنا" بنسختيه "الإثنين الرياضي" و"ديما سبور" بصفة نهائية، وسحب جميع حلقات البرنامج في نسختيه الأولى والثانية من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها.وكان مجلس الهيئة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 فيفري المنقضي، إيقاف برنامج "الإثنين الرياضي" بصفة نهائية، وذلك للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 24 جانفي 2022 من البرنامج المتمثلة في بثّ خطاب فيه مس من كرامة الإنسان وتبادل لعبارات ثلب وتوجيه اتهامات بين مقدم البرنامج والمعلق القار به.