دعوة التونسيين الذين عبرو الحدود الاوكرانية الى الاتصال بسفارتي تونس ببوخارست وفرصوفيا لتأكيد بياناتهم (الخارجية)

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دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الخميس، كل التونسيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية، الى الاتصال بسفارتي تونس بالعاصمة الرومانية بوخارست والعاصمة البولونية فرصوفيا لتأكيد بياناتهم، وذلك لاتمام عملية الإجلاء المقبلة في أقرب الآجال.وأكدت الوزارة، أن خلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع الجالية التونسية بأوكرانيا، تواصل عملها على مدار الساعة، بالتنسيق مع سفارات تونس في كل من العاصمة الروسية موسكو ورومانيا وفرصوفيا، وكذلك مع المتطوعين التونسيين لتحيين المعطيات ومتابعة وضع الجالية، واتمام الاستعدادات لتنظيم رحلات الاجلاء المقبلة، بعد التأكد من العدد الجملي للتونسيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية.وكانت انطلقلت فجر الثلاثاء الفارط (1 مارس) عملية إجلاء أول مجموعة من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا، في إطار الجسر الجوي الذي أذن به رئيس الجمهورية لتأمين عودتهم، والذي سيتواصل على مدار الأيام القادمة.