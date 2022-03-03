عصام الشابي لمراد الزغيدي ولطفي العماري: نحن لا نأكل على كل الموائد و لا نمارس هواية القفز من سفينة إلى أخرى

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"إستكثر عليّ الصحفي مراد الزغيدي ، في برنامج "تحت السور" الذي تبثه قناة التاسعة، إتخاذي موقفا مناهضا للتطبيع و رافضا لعرض فيلم تلعب فيه دور البطولة مجندة صهيونية شاركت في الاعتداء على الأبرياء و قتلهم ، و تناسى الزغيدي ان مساندة قضايا التحرر الوطني تتطلب حدا أدنى من الشجاعة ... تماما مثلما يتطلب الاعلام الحر وجود صحفيين متمسكين بشرف المهنة و يرفضون "بلعان السكينة بدمها" عندما تتعرض برامجهم الحوارية مع بعض المغضوب عليهم الى الصنصرة.

اما لطفي العماري الذي تنمر و استهزأ و اعتبر موقفنا فيه نوع من الرثاثة السياسية و سلط جام غضبه على الحزب الجمهوري بطريقة قلل فيها من الاحترام و بالغ في الإستهزاء بنا ، فإني أذكره فقط بأننا ، على خلافه ، لنا قضايا و مبادئ نناضل من أجلها و أننا لا نأكل على كل الموائد و لا نمارس هواية القفز من سفينة الى أخرى .. بل إننا عارضنا حكم بن علي و لم نتمسح على أعتاب الحكام الجدد من بعده .

كنا نترفع عن الرد، لكن التطاول علينا و محاولة إعطائنا دروس ممن ليس مؤهلا لذلك يفرض علينا أحيانا تذكيره بحجمه و حقيقته.

في الفيديو المرافق لطفي العماري و هو يعرض خدماته على حركة النهضة بعد فوزها في انتخابات 2011 .

و إن عدتم عدنا."

انتقد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الإعلاميين مراد الزغيدي ولطفي العماري بسبب استهزائهما به لاتخاذه موقفا مناهضا للتطبيع و رافضا لعرض فيلم تلعب فيه دور البطولة مجندة من الكيان المحتل شاركت في الاعتداء على الأبرياء و قتلهم...ووجه عصام الشابي كلامه لمراد الزغيدي " ان مساندة قضايا التحرر الوطني تتطلب حدا أدنى من الشجاعة ... تماما مثلما يتطلب الاعلام الحر وجود صحفيين متمسكين بشرف المهنة و يرفضون "بلعان السكينة بدمها" عندما تتعرض برامجهم الحوارية مع بعض المغضوب عليهم الى الصنصرة".كما انتقد عصام الشابي لطفي العماري قائلا: " نحن لنا قضايانا المبدئية لا نأكل على كل الموائد و لا نمارس هواية القفز من سفينة الى أخرى".وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: