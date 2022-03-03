عصام الشابي لمراد الزغيدي ولطفي العماري: نحن لا نأكل على كل الموائد و لا نمارس هواية القفز من سفينة إلى أخرى

انتقد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الإعلاميين مراد الزغيدي ولطفي العماري بسبب استهزائهما به لاتخاذه موقفا مناهضا للتطبيع و رافضا لعرض فيلم تلعب فيه دور البطولة مجندة من الكيان المحتل شاركت في الاعتداء على الأبرياء و قتلهم...
ووجه عصام الشابي كلامه لمراد الزغيدي " ان مساندة قضايا التحرر الوطني تتطلب حدا أدنى من الشجاعة ... تماما مثلما يتطلب الاعلام الحر وجود صحفيين متمسكين بشرف المهنة و يرفضون "بلعان السكينة بدمها" عندما تتعرض برامجهم الحوارية مع بعض المغضوب عليهم الى الصنصرة".
كما انتقد عصام الشابي لطفي العماري قائلا: " نحن لنا قضايانا المبدئية لا نأكل على كل الموائد و لا نمارس هواية القفز من سفينة الى أخرى".
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"إستكثر عليّ الصحفي مراد الزغيدي ، في برنامج "تحت السور" الذي تبثه قناة التاسعة، إتخاذي موقفا مناهضا للتطبيع و رافضا لعرض فيلم تلعب فيه دور البطولة مجندة صهيونية شاركت في الاعتداء على الأبرياء و قتلهم ، و تناسى الزغيدي ان مساندة قضايا التحرر الوطني تتطلب حدا أدنى من الشجاعة ... تماما مثلما يتطلب الاعلام الحر وجود صحفيين متمسكين بشرف المهنة و يرفضون "بلعان السكينة بدمها" عندما تتعرض برامجهم الحوارية مع بعض المغضوب عليهم الى الصنصرة.
ووجه عصام الشابي كلامه لمراد الزغيدي " ان مساندة قضايا التحرر الوطني تتطلب حدا أدنى من الشجاعة ... تماما مثلما يتطلب الاعلام الحر وجود صحفيين متمسكين بشرف المهنة و يرفضون "بلعان السكينة بدمها" عندما تتعرض برامجهم الحوارية مع بعض المغضوب عليهم الى الصنصرة".
كما انتقد عصام الشابي لطفي العماري قائلا: " نحن لنا قضايانا المبدئية لا نأكل على كل الموائد و لا نمارس هواية القفز من سفينة الى أخرى".
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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